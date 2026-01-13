Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 13.01.26:
особового складу / personnel – близько 1 220 950 (+950) осіб / persons
танків / tanks – 11 544 (+3) од.
бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 23 899 (+7) од.
артилерійських систем / artillery systems – 36 024 (+51) од.
РСЗВ / MLRS – 1 600 (+2) од.
засоби ППО / air defense systems – 1 270 (+0) од.
літаків / aircraft – 434 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs – 105 354 (+933) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 155 (+0) од.
кораблі / катери / ships / boats – 28 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 73 887 (+145) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 042 (+0) од.
Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.