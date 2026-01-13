Служба зовнішньої розвідки РФ (“СВР”) у своєму прес-релізі повідомила єпископа Константинопольського патріархату Варфоломея про те, що він «дявол во плоти», який «одержимий ідеєю винести Російське православ’я з території балтійських держав, затвердивши на його місці повністю підконтрольні Фанару церковні структури».

«У цьому його всіляко підтримують британські спецслужби, які активно підживлюють русофобські настрої у країнах Європи. З їхньої подачі погрузлий у смертному гріху розколу Варфоломій порозумівся з владою прибалтійських держав у прагненні внести смуту в російський православний світ. Спираючись на ідейних союзників в особі місцевих націоналістів та неонацистів, він намагається відірвати Литовську, Латвійську та Естонську православні церкви від Московського патріархату шляхом переманювання їхніх священиків та пастви у штучно створені Константинополем маріонеткові релігійні структури», – заявили в “СВР”.