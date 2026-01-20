Як повідомляло Інше ТВ, через сьогоднішню російську атаку Чорнобильська АЕС повністю втратила зовнішнє електропостачання.

Станом на зараз ЧАЕС заживлена від Об’єднаної енергосистеми України.

Про це йдеться в заяві Міністерства енергетики України, передає Інше ТВ.

В Міненерго повідомили, що росіяни продовжують цілеспрямований енергетичний терор – у ніч на 20 січня 2026 року внаслідок масованого ракетно-дронового удару були атаковані вузли енергетичної інфраструктури, які забезпечують живлення об’єктів Чорнобильської зони відчуження.

«Наразі завдяки злагодженій роботі енергетиків усі об’єкти ДСП «Чорнобильська АЕС», зокрема Новий Безпечний Конфайнмент та сховища відпрацьованого ядерного палива, заживлені від Об’єднаної енергосистеми України у штатному режимі. Радіаційний фон на промисловому майданчику та в зоні відчуження не перевищує контрольних рівнів. Станція забезпечена необхідним запасом палива та справними резервними джерелами електроживлення на випадок повторних атак.

Прямої загрози для населення та навколишнього середовища наразі немає. Енергетики та персонал станції продовжують моніторинг ситуації у посиленому режимі.

Міністерство енергетики України наголошує – такі дії агресора є абсолютно неприпустимими. Це грубе та цинічне порушення всіх основоположних принципів ядерної та радіаційної безпеки. Створюючи ризики знеструмлення об’єктів ЧАЕС, ворог ставить під загрозу безпеку не лише України, а й усього європейського континенту.

Міністерство енергетики підкреслює необхідність організації позачергової зустрічі керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських атак на українську енергосистему, щодо якої домовилися Перший віцепремʼєр – Міністр енергетики України Денис Шмигаль та Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі», – зокрема йдеться в заяві Міненерго.

У Міненерго нагадали, що 1 жовтня 2025 року внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури на об’єктах Чорнобильської АЕС відбулося тимчасове знеструмлення, яке тривало близько трьох годин. Тоді без електропостачання опинилися Новий безпечний конфайнмент та сховище відпрацьованого палива. Живлення станції вдалося відновити того ж вечора, радіаційний фон не перевищував контрольних рівнів.