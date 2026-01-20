Сьогодні, 20 січня, президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Кубракова своїм позаштатним радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.

Кубраков був віцепремʼєром з відновлення — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури з 2022 року. У травні 2024-го його звільнили. А вже у січні 2025 року він став радником тодішнього міністра оборони України Рустема Умєрова.

Минулого тижня Зеленський зустрічався з Кубраковим — вони обговорювали надзвичайну ситуацію в енергетиці та розвиток інфраструктури України.