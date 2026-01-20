Населення Китаю скорочувалося четвертий рік поспіль у 2025 році, на тлі того, як рівень народжуваності впав до рекордно низького рівня, свідчать офіційні дані, опубліковані в понеділок, а експерти попереджають про подальше скорочення, пише УНН з посиланням на Reuters.

Населення країни скоротилося на 3,39 мільйона до 1,405 мільярда, що є швидшим скороченням, ніж у 2024 році, тоді як загальна кількість народжень у 2025 році знизилася до 7,92 мільйона, що на 17% менше, ніж 9,54 мільйона у 2024 році. Кількість смертей зросла до 11,31 мільйона з 10,93 мільйона у 2024 році, свідчать дані Національного бюро статистики Китаю (NBS).

Рівень народжуваності в Китаї знизився до 5,63 на 1000 осіб.

Народжуваність у 2025 році була “приблизно на тому ж рівні, що й у 1738 році, коли населення Китаю становило лише близько 150 мільйонів”, сказав Ї Фусянь, демограф з Університету Вісконсин-Медісон.

Рівень смертності в Китаї, який у 2025 році становив 8,04 на 1000 осіб, був найвищим з 1968 року.

Населення Китаю скорочується з 2022 року та швидко старіє, що ускладнює план Пекіна щодо збільшення внутрішнього споживання та стримування боргу.

Дані NBS показали, що кількість людей віком понад 60 років досягла близько 23% від загальної чисельності населення. До 2035 року кількість людей старше 60 років досягне 400 мільйонів – приблизно дорівнює населенню Сполучених Штатів та Італії разом узятих – це означає, що сотні мільйонів людей залишать робочу силу в той час, коли пенсійні бюджети вже виснажені. Китай вже підвищив пенсійний вік, і тепер очікується, що чоловіки працюватимуть до 63 років, а не до 60, а жінки до 58 років, а не до 55.

Кількість шлюбів у Китаї скоротилася на одну п’яту у 2024 році, що є найбільшим падінням за всю історію спостережень, при цьому понад 6,1 мільйона пар зареєстрували шлюб, порівняно з 7,68 мільйонами у 2023 році.

Шлюби зазвичай є провідним показником народжуваності в Китаї.

Демографи кажуть, що рішення, ухвалене у травні 2025 року, дозволити парам одружуватися будь-де в країні, а не лише за місцем проживання, імовірно, призведе до тимчасового зростання народжуваності.

Кількість шлюбів зросла на 22,5% порівняно з попереднім роком до 1,61 мільйона у третьому кварталі 2025 року, що ставить Китай на шлях зупинки майже десятирічного щорічного зниження кількості шлюбів. Повні дані за 2025 рік будуть опубліковані пізніше цього року.

Влада також намагається пропагувати “позитивні погляди на шлюб та дітонародження”, намагаючись усунути вплив політики однієї дитини, яка діяла з 1980 по 2015 рік і допомагала боротися з бідністю, але змінювала китайські сім’ї та суспільство.

Рух населення загострив демографічну проблему, оскільки велика кількість людей переїжджає з сільських ферм до міста, де народжувати дітей дорожче.

Дані свідчать, що рівень урбанізації Китаю у 2025 році становив 68%, порівняно з приблизно 43% у 2005 році.

Політики зробили планування народонаселення ключовою частиною економічної стратегії країни, і цього року Пекін зіткнеться із загальними потенційними витратами близько 180 мільярдів юанів (25,8 мільярда доларів США) на стимулювання народжуваності, згідно з оцінками Reuters.

Ключовими витратами є національна субсидія на дітей, яку вперше запровадили минулого року, а також зобов’язання про те, що жінки протягом всієї вагітності “не матимуть жодних власних витрат” у 2026 році, а всі медичні витрати, включаючи екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ), будуть повністю відшкодовуватися з національного фонду медичного страхування.

Китай має один з найнижчих рівнів народжуваності у світі – близько 1 народження на жінку, що значно нижче коефіцієнта заміщення 2,1. Інші країни Східної Азії, включаючи Тайвань, Південну Корею та Сінгапур, мають аналогічно низький рівень народжуваності – близько 1,1 народження на жінку.

Кількість жінок репродуктивного віку в Китаї, яку ООН визначає як жінок віком від 15 до 49 років, до кінця століття скоротиться більш ніж на дві третини до менш ніж 100 мільйонів.