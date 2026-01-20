Уряд Великої Британії розпочав консультації щодо можливості заборони використання соціальних мереж дітьми до 16 років як частину заходів із захисту молоді в онлайн-просторі, пише ЛБ.

Про це оголосила міністерка з питань технологій Ліз Кендалл на тлі зростаючого суспільного та політичного тиску. Паралельно Палата лордів готується голосувати за поправку, яка може запровадити таку заборону протягом року після ухвалення відповідного закону.

Прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що відкритий до ідеї, але хоче врахувати досвід Австралії, де аналогічну заборону запровадили наприкінці 2025 року. Консультації охоплюватимуть питання вікових обмежень, механізмів їх контролю, обмеження збору даних дітей та зменшення залежних функцій соцмереж.

Уряд також планує зробити школи зонами без мобільних телефонів за замовчуванням. Частина лейбористів і консерваторів підтримує жорсткі обмеження, однак лорд Неш вважає дії уряду недостатніми і наполягає на негайному встановленні вікового цензу. Дискусію посилили звернення батьків загиблих дітей, зокрема матері Бріанни Ґі, яка пов’язує шкоду для психічного здоров’я доньки з впливом соцмереж.

Ґі разом із вісьмома іншими родинами загиблих дітей закликала уряд підтримати поправку Неша, зазначивши, що вона “надсилає важливий і однозначний сигнал: соціальні мережі не підходять для дітей до 16 років”.

Бріанну було вбито у 2023 році двома підлітками під час жорстокого нападу, частково мотивованого її трансгендерною ідентичністю.

Згодом її мати розповідала, що в місяці перед смертю донька стала одержимою соціальними мережами та споживала контент, пов’язаний з анорексією і самопошкодженням.