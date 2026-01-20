Джефф Безос вважає, що локальні ПК — застаріла технологія, а майбутнє за хмарними обчисленнями, де користувачі орендують потужності у компаній на кшталт Amazon чи Microsoft.

Про це пише Windowscentral.

Microsoft активно просуває концепцію «AI first» у Windows, масово вбудовуючи Copilot у свої продукти — часто сиро й неякісно. Попри це, Copilot агресивно рекламують, хоча багато заявлених функцій працюють погано або взагалі не працюють.

На думку автора публікації, це може бути частиною ширшої стратегії переходу від локальних ПК до хмарних рішень. Ціни на компоненти (особливо RAM і згодом SSD) зростають через попит з боку ШІ та державних проєктів, і звичайні споживачі починають програвати конкуренцію за «залізо».

ШІ-сервіси та генерація контенту майже повністю залежать від хмари, а хмарні ігри й сервіси вже поступово стають нормою. У перспективі це може підштовхнути людей до оренди «хмарного ПК» замість володіння власним комп’ютером.

Втім, автор скептичний: хмарні обчислення дорогі, економіка таких сервісів поки не сходиться, а більшість користувачів не готові платити за Copilot чи ChatGPT. Тому повністю «хмарне» майбутнє можливе, але навряд чи настане найближчим часом — якщо тільки локальне залізо не стане зовсім недоступним.

