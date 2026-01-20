19 січня завершився юніорський чемпіонат України з фехтування на шаблях, який приймав столичний клуб «Ля Флєш». Як і на попередній національній першості в категорії U-20, яка проходила восени 2025 року, перемогу в командних змаганнях серед хлопців святкував Миколаїв.

Про це повідомили в Національній федерації фехтування України, передає Інше ТВ.

Так, миколаївці Даніїл Скороход, Олександр Лях, Євген Олейников та Олексій Долгоаршинних, поступаючись після перших трьох боїв фіналу (10:15), перехопили ініціативу і здобули перемогу над Києвом (45:40).

Як повідомляло Інше ТВ, в особистій першості чемпіонату миколаївці також здобули медалі: Вікторія Коротченко та Даніїл Скороход – «золото», Олександр Лях – «бронзу».