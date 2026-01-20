Вперше в історії ціни на золото перевищили 4700 доларів за унцію через прагнення президента США Дональда Трампа захопити Гренландію. Про це повідомляє Кореспондент.

Зазначається, що 20 січня ціна на золото вперше перевищила 4700 доларів за унцію, тоді як ціна на срібло торгувалася поблизу рекордно високого рівня, оскільки погрози президента США Дональда Трампа запровадити додаткові тарифи на європейських союзників погіршили світові настрої та спричинили ажіотаж у безпечні активи.

На біржі Comex ціна на золото зросла на 142.50 долара до 4,737.90 долара за унцію, перевищивши попередній історичний максимуму в 4 701,23 долара.

Ф’ючерси на золото в США з поставкою в лютому зросли на 2,4% до 4 706,50 долара за унцію.

Спотова ціна на срібло впала на 0,4% до 94,27 долара за унцію після досягнення рекордного максимуму в 94,72 долара на початку сесії.

Спотова ціна на платину знизилася на 0,8% до 2 355,60 доларів за унцію, тоді як паладій знизився на 0,7% до 1 828,58 долара.

За словами одного з аналітиків, “революційний підхід Трампа до міжнародних справ та його бажання знизити процентні ставки дуже добре пасують дорогоцінним металам, що відображається у шаленому зростанні цін на золото та срібло.

Він зазначив, що другий термін Трампа досі був “благом для дорогоцінних металів, а його нетрадиційний підхід до політики грав на руку золоту та сріблу”.

Загалом ціни на золото зросли більш ніж на 70% з того часу, як Трамп розпочав свій другий термін рік тому.