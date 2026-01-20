Національне антикорупційне бюро (НАБУ) попередило про сайт-обманку, який імітує офіційний ресурс.

“У мережі поширюється інформація, розміщена на сайті nabu-gov com, який імітує офіційний вебсайт Національного бюро”, – йдеться у заяві Бюро, пише ЛБ.

Там попередили, що цей сайт не має жодного стосунку до НАБУ. Домен було зареєстровано нещодавно, і він не пов’язаний з офіційними каналами Бюро та використовується для поширення недостовірної інформації.

“Звертаємо увагу, що єдиною офіційною вебсторінкою НАБУ є сайт nabu.gov.ua”, – наголосили у відомстві.