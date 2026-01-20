Про це міністр оборони Михайло Федоров сказав під час зустрічі з медіа, відповідаючи на питання журналістів.

Він пояснив, що стратегічна ціль війни — зробити її ціну для рф непідйомною та примусити до миру силою. Зокрема, завдання — знищувати до 50 тис. російських військових на місяць (минулого місяця — 35 тис., втрати верифіковані), цитує міністра УС.

Стало також відомо, що Міноборони змінює підхід не лише закупівель, а й управління, передбачається координація й відповідальність за вимірювані результати. Хто не дає результату — не залишається в системі.

Федоров підкреслив, що фокус на дронах і технологіях: масштабування «Армії дронів», системи «єБали», запуск Mission Control для повного обліку БпЛА [згодом — і артилерії].

Перехоплювачі Shahed: вже цього місяця у військо надійдуть 40 тис. одиниць.

Brave1 — ключовий драйвер defense tech, відкриття ринків дронів, РЕБ, ракет і боєприпасів.

Співпраця з партнерами: використання бойових даних України для тренування AI, створення «дата-полігону».

Заміна Mavic: тестують український аналог з більшою дальністю польоту.

Нова тактика: формування підрозділів для полювання на операторів ворожих дронів та розвиток дроново-штурмових підрозділів — «тактика майбутнього».