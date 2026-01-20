Чеська коаліційна партія Свобода і пряма демократія (SPD) та міністр оборони Яромір Зуна не підтримують ідею продажу Україні бойових літаків L-159.

Про це заявив голова SPDі спікер Палати депутатів Томіо Окамура, передає Кореспондент.

За словами Окамури, літаки мають низьку залишкову вартість, однак їх бойова цінність залишається високою. Він наголосив, що придбання заміни обійдеться Чехії значно дорожче, ніж можливий продаж цих машин.

“Це не списані літаки, а частина озброєння армії. У будь-якому разі нам доведеться купувати нові”, – зазначив він.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна зацікавлена у придбанні L-159, і це могло б стати можливістю для чеського авіавиробника. За його словами, передача чотирьох літаків із 24, які має чеська армія, є прийнятним рівнем ризику.

Окамура заявляє, що під час візиту до України президент Павел не узгодив цю позицію з урядом, який, на відміну від попереднього кабінету Петра Фіали, не налаштований витрачати кошти на озброєння для України. Також він заявив, що інформація про літаки була частково спотворена в українських ЗМІ.