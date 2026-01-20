Викрав гроші з каси аптеки та проник до чужого житла: на Миколаївщині поліцейські оперативно затримали зловмисника

Через віджате вікно чоловік вночі заліз до фармацевтичного закладу, де з каси викрав вісім тисяч гривень та службовий мобільний телефон. Після чого фігурант проник до житлового приміщення, де власники проводять ремонтні роботи, та залишився там до ранку. Поліцейські затримали зловмисника і повідомили йому про підозру одразу за двома статями Кримінального кодексу. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Про крадіжку грошей та телефону операторам спецлінії 102 повідомила працівниця аптеки, що розташована у селищі Полігон Шевченківської громади.

На місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи, інспектори сектору реагування патрульної поліції та оперативники відділення поліції № 4 Миколаївського райуправління, а також кінолог зі службовою собакою.

Під час огляду поліцейські встановили, що зловмисник віджав вікно, через яке і заліз до приміщення закладу близько 4 години ранку.

Того ж дня через декілька годин після першого виклику на спецлінію 102 звернулись мешканці цього ж селища, заявивши про невідомого чоловіка у своїй квартирі, де зараз ремонтні роботи.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до крадіжки з фармацевтичного закладу і проникнення до житла причетний один і той самий зловмисник. Оперативники виявили його на одній із вулиць селища. Ним виявився 26-річний житель сусіднього регіону. Зі слів зловмисника, він прибув на Миколаївщину за кілька днів до вчинення злочинів. Викрадені речі поліцейські у зловмисника вилучили.