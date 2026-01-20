Сьогодні, 20 січня, ВАКС мав розглянути клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо арешту майна народної депутатки Юлії Тимошенко, але переніс засідання до 21 січня. Суд вже брав паузу у розгляді клопотання 19 січня.

Тимошенко прийшла сьогодні до суду в масці – сказала, що погано почувається. Незважаючи на те, до справи так і не дійшло, перед журналістами вона виступила, вкотре звинувативши владу в знищенні ідеологічних конкурентів.

-Мене зараз намагаються знищити. Вибори скоро, і вони знають, що в усіх регіонах України мене підтримують. І тому вони зараз, напередодні підписання мирних документів і проведення виборів, зачищають тих, хто ідеологічно стоїть принципово на інших позиціях, — сказала Тимошенко, не конкретизуючи, про які самі ідеологічні відмінності йдеться.

Ще до засідання суду з’ясувалося, що за лідерку партії “Батьківщина» Юлію Тимошенко станом на ранок 20 січня внесено понад третину визначеної судом суми застави.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на джерела. Відомо і те, хто робив внески. Загалом внесено 13,65 мільйона гривень. З них 5 мільйонів гривень сплатив Сергій Рабчук, ще 8,65 мільйона гривень – Оксана Фетісова.

Обоє, за інформацією видання, пов’язані з одним із ключових спонсорів “Батьківщини”, народним депутатом Костянтином Бондарєвим. Сергій Рабчук є колишнім керівником банку “Велес”, який було ліквідовано у 2020 році. Його бенефіціарним власником був Костянтин Бондарєв. Крім того, Рабчук разом із Бондарєвим є співвласником благодійного фонду “Добре серце Батьківщини”. Оксана Фетісова є засновницею та колишньою директоркою ТОВ “ТД Бондарєв”, кінцевим бенефіціарним власником якого також є Костянтин Бондарєв.

Коли в суді Тимошенко попросили прокоментувати цю інформацію, вона сказала, що нічого про це не знає.

-Вперше в житті в мене була температура понад 40 градусів, тому я могла щось не відстежити, — сказала вона.

Тимошенко також не впевнена, чи вдасться до завтра внести повну суму застави. На завтра також запланована пресконференція.

Сьогодні ж президент Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, прокоментував цю справу. Він сказав, що не бачить зв’язку між розслідуванням НАБУ проти Юлії Тимошенко та можливими виборами в Україні, і не вважає нинішнє розслідування «політичними репресіями». Він також не бачить схожості цієї ситуації з часами Януковича, на чому наполягає опозиція.

За словами президента, з того, що він побачив, випливає, що напевне, було бажання все-таки щось зробити з монобільшістю». Він додав, що це не перша й не остання спроба впливати на нардепів.