Завдяки якісному податковому адмініструванню, електронному формату взаємодії з бізнесом та активній протидії ризикам, на Миколаївщині у 2025 році спостерігалося стабільне надходження податку на додану вартість (далі – ПДВ) до бюджету.

Як повідомив заступник начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Віталій Бітун, у січні – грудні 2025 року до державного бюджету забезпечено 3,5 млрд грн ПДВ з вироблених в Україні товарів, що становить 21,1 відс. від загальної суми збору до державного бюджету. Порівняно з 2024 роком надходження збільшились на 97,3 млн гривень.

Станом на 01.01.2026 в Реєстрі платників ПДВ по ГУ ДПС у Миколаївській області обліковується 5577 суб’єктів господарювання, у тому числі 4919 платників – юридичних осіб, 658 платників – фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП).

За 2025 рік зареєстровано 664 платника ПДВ, з них 463 – юридичних осіб та 201 – ФОП, анульовано реєстрацію 729 платників ПДВ, з них 593 – юридичних осіб та 136 – ФОП.

Віталій Бітун: Одним із факторів збільшення надходжень ПДВ до державної скарбниці є результативна робота Системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризику, яка дозволяє блокувати реєстрацію ризикових податкових накладних, руйнувати схеми з формування фіктивного податкового кредиту, що забезпечує збільшення обсягів декларування ПДВ та сплати до бюджету.

Нагадуємо, ДПС започаткувала новий механізм підтримки бізнесу в умовах воєнного стану – проєкт «Територія високого рівня податкової довіри» – це зміна підходів у комунікації платників з податковою службою та побудова прозорих відносин між державою і підприємцями. Зокрема, для платників податків з високим рівнем дотримання податкового законодавства передбачені певні переваги. Це, зокрема, мораторій на деякі види перевірок, скорочення строків перевірок з метою бюджетного відшкодування та строків надання індивідуальних податкових консультацій, особистий комплаєнс-менеджер, який допоможе розробити оптимальні персоналізовані рішення з податкового планування та виключити ризики порушень податкового законодавства.

Також хочемо звернути увагу, що з 01 січня 2026 року в Україні набули чинності новації з оподаткування ПДВ для низки операцій, що стосуються транспорту, оборонної сфери та відновлення енергетичної інфраструктури. Рекомендуємо детальніше із зазначеними змінами ознайомитися на сайті ДПС за покликанням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/972380.html.

