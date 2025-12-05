Як повідомляло Інше ТВ, 3 грудня ввечері ворог вдарив балістичною ракетою (попередньо «Іскандер М» з касетною бойовою частиною) по передмістю міста Баштанка. Внаслідок атаки відбулось займання на відкритій території.

Для обстеження місцевості на предмет виявлення вибухонебезпечних залишків боєприпасу на місці падіння працювали піротехніки ДСНС.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Спочатку, аби убезпечити особовий склад, застосовувалась роботизована техніка. На щастя, вибухонебезпечних залишків під час обстеження виявлено не було.

Далі піротехніки працювали із використанням броньованого піротехнічного автомобіля з маніпулятором, за допомогою якою вилучили та транспортували інші безпечні уламки ракети.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення на території Миколаївщини вилучено та знищено 30643 одиниці боєприпасів, обстежено 12 196, 4 га територій.

Роботи з розмінування тривають.