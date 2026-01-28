Попри те, що кава може бути ефективнішою за деякі ліки, найкориснішим напоєм для мозку вчені вважають зелений чай.

На думку дієтологів, зелений чай стабільно демонструє найкращі результати для пам’яті, концентрації та довгострокового когнітивного здоров’я. Такого висновку дійшла дієтологиня Варші Хатрі, пише Prowise Healthcare і Фокус.

Фахівці радять пити зелений чай регулярно. Секрет його у поєднанні біоактивних сполук, яких немає у такій концентрації в інших видах чаю. Напій містить катехіни (потужні антиоксиданти з протизапальними властивостями), L-теанін (амінокислота, що сприяє розслабленню без сонливості), невелику кількість кофеїну, який разом з L-теаніном забезпечує спокійну, стійку концентрацію.

Саме ця комбінація допомагає підтримувати ясність мислення та увагу протягом дня.

Дослідження пов’язують регулярне вживання зеленого чаю з нижчим ризиком вікового зниження когнітивних функцій.

Зазначається, що природні компоненти зеленого чаю допомагають захищати клітини мозку, а мінімальне окислення листя дозволяє зберегти високий рівень катехінів — антиоксидантів, які відіграють ключову роль у нейрозахисті.

Вчені наголошують, що важливо пити зелений чай систематично. Більшість досліджень вказують, що 1−3 чашки на день — оптимальна кількість для відчутних когнітивних переваг. Ефект накопичується поступово, тому регулярність важливіша за обсяг.

При цьому не варто забувати, що чай потрібно правильно заварювати. Температура води повинна бути 71−82 ° C, заварювати не довше 2−3 хвилин, щоб уникнути гіркоти. Чай потрібно не перегрівати та не перетримувати чай, щоб зберегти корисні сполуки.