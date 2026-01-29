В Індії підтвердили два випадки зараження вірусом Nipah. Хворих виявили у Західному Бенгалі, східному регіоні країни, який межує з Бангладеш, Бутаном і Непалом. Обидва пацієнти є медичними працівниками та перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Захворювання має дуже високий рівень смертності – 40-75%. Від нього немає вакцини чи специфічного лікування.

Чи загрожує Nipah Україні, та чому в Таїланді посилюють перевірку авіарейсів, читайте у огляді Еспресо.

Хто заражається найчастіше і чому це не як COVID

У Індії команда з Національного інституту медичних досліджень упродовж двох днів збирала зразки крові та мазків у кажанів у зоопарку. Згодом виявили двох інфікованих медиків. Ще 196 людей, які контактували з хворими, пройшли тестування. У всіх результати виявилися негативними, симптомів захворювання не зафіксували.

Алла Мироненко, доктор медичних наук, професор, лікар-вірусолог пояснює, що українцям, найімовірніше вірус не загрожує, осільки заразитись ним можна здебільшого від хворої тварини.

“Вірусом людина може заразитися від тварин, зокрема від кажанів, хоча є дані, що зараження можливе і від свиней. Крім того, цей вірус не зовсім новий. Випадки фіксували ще в минулому столітті, зокрема в Азії”, – каже Мироненко.

За її словами, нинішні спалахи пов’язані з тісним контактом із хворими.

“Найчастіше заражаються медичні працівники. Йдеться не про повітряно-крапельний шлях, а радше про близький контакт, зокрема під час догляду за пацієнтами. Є також відомості про зараження через забруднені харчові продукти”, – пояснює фахівчиня.

Вірусологиня наголошує, що українцям наразі нічого боятися, оскільки у промисловому тваринництві діють суворі ветеринарні правила, тож ризики для населення мінімальні.

“Працівники на підприємствах проходять повну санітарну обробку, корми перевіряють у лабораторіях. Тому я не вважаю, що нині існує загроза для українців”, – каже вона.

Мироненко додає, що ситуація не схожа на початок пандемії COVID-19.

“Якби вірус передавався повітрям, ми б уже бачили масові зараження. Наразі таких даних немає. Смертність висока пов’язана, зокрема, з тим, що людина загалом не чутлива до багатьох тваринних вірусів – у нас немає відповідних рецепторів, як у тварин. Але якщо зараження все ж відбувається, перебіг хвороби зазвичай дуже тяжкий.

Як приклад можна згадати не вірус Nipah, якого у нас, на щастя, немає, а лептоспіроз, який присутній у природі. Він не передається від людини до людини, але має дуже тяжкий перебіг і до 40 % летальності, зокрема через ураження нирок. Тобто “тваринні” інфекції, грубо кажучи, часто перебігають украй важко”, – підсумувала Алла Мироненко.

Таїланд вже посилює перевірку рейсів

Через новий вірус Nipah панікують у Таїланді. Там посилюють перевірку авіарейсів із Західної Бенгалії, повідомляє індійський телеканал NDTV.

“Управління цивільної авіації Таїланду оголосило, що з 00:00 за місцевим часом у понеділок запровадив комплексну перевірку всіх рейсів, що прибувають із Західної Бенгалії, регіону Індії з високим ризиком зараження Ніпах, щоб запобігти потраплянню вірусу в країну”, – йдеться у повідомленні.

Ключові протоколи, що діють наразі, передбачають проведення авіакомпаніями попередніх медичних перевірок у пункті відправлення. Пасажири, у яких проявляються симптоми, потребують подальшого тестування. Вони повинні пред’явити відповідні медичні довідки перед посадкою та дотримуватися рекомендацій громадської охорони здоров’я протягом усього польоту.

За повідомленнями тайських ЗМІ, прямі рейси здійснюються в Західній Бенгалії та трьома основними тайськими аеропортами – Суварнабхумі, Дон Муангом та Пхукетом, де вже впроваджено заходи скринінгу. Наразі в Таїланді не зареєстровано жодного випадку вірусу Nipah.

Довідково, що таке вірус Nipah

Nipah – вид вірусів, що спричиняє важку хворобу, для якої характерні запалення мозку (енцефаліт) або респіраторні прояви.

Вперше цей небезпечний вірус виявили у 1998 році під час спалаху хвороби серед селян-свинарів у Малайзії. Назва вірусу Nipah походить від місця поширення – Сунгай-Ніпа, де зафіксовано перший випадок у людини. З того часу відбулося ще 12 спалахів хвороби, всі в Південній Азії.

У 2021 році його виявили у кажанів в Індії. Найбільш імовірним джерелом інфекції під час спалахів хвороби в Бангладеш і Індії було споживання фруктів або продуктів (наприклад, свіжого соку фінікової пальми), забруднених сечею або слиною інфікованих плодоядних летючих собак.

Інфекція у людей перебігає в різних клінічних формах. Може перебігати як безсимптомна інфекція, а може ускладнитись до смертельного енцефаліту. Спочатку у інфікованих людей розвиваються грипоподібні симптоми: гарячка, головний біль, блювання і біль у горлі. У деяких людей можуть також розвиватися атипова пневмонія, а у тяжких випадках – енцефаліт і конвульсії, що призводять до коми через 24-48 годин. Інкубаційний період триває від 4 до 45 днів.

Більшість людей, що вижили після гострого енцефаліту, повністю відновлюються, але приблизно 20% страждає від залишкових неврологічних наслідків.

Летальність від вірусу Nipah оцінюється у 40-75%. Проте в умовах різних спалахів хвороби цей показник може варіюватися в залежності від місцевих можливостей для проведення епіднагляду.

Під час перших спалахів хвороби в Малайзії і Сінгапурі, більшість випадків інфікування людей відбулося в результаті прямих контактів з хворими свиньми або їх зараженими тканинами. Вважається, що передача інфекції відбувалась або повітряно-крапельним шляхом, або в результаті контактів з тканинами хворих тварин.

Наразі для лікування вірусної інфекції Nipah немає ні ліків, ні вакцин. Основним підходом до ведення пацієнтів з інфекцією є інтенсивна підтримуюча терапія з лікуванням симптомів.

У разі підозри на спалах хвороби необхідно негайно встановити карантин у приміщеннях, де утримуються тварини.