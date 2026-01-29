У рамках війни РФ проти України наземні роботизовані комплекси (НРК) застосовують дедалі частіше й частіше — і саме Україна нині є світовим лідером у їхньому виробництві та використанні.

Про це повідомляє американський журнал Forbes з посиланням на дані з нового звіту Jamestown Foundation, передає NV.

«Роботи вже незамінні як для постачання передової, так і для евакуації поранених в Україні. Цього року вони будуть все частіше використовуватися для вогневої підтримки, беручи участь у прямих бойових діях як у наступальних, так і в оборонних операціях за допомогою важких кулеметів та іншої зброї», — пише видання.

Згідно зі звітом Jamestown Foundation, 99% НРК, використовуваних у бою нині, виробляються в Україні.

«Виробництво швидко нарощується. З кількох сотень одиниць у 2024 році Україна планувала виробити 15 тисяч НРК у 2025 році і понад 20 тисяч у 2026 році. Використовується щонайменше 200 різних моделей від близько 40 українських виробників», — пише видання.

Як зазначає Forbes, більшу частину швидкого українського прогресу в галузі НРК було досягнуто завдяки тісній співпраці між їхніми виробниками та підрозділами Сил оборони на передовій.

При цьому, пише видання, вартість виробництва українських НРК варіюється від $5 тисяч до $30 тисяч (наприклад, стільки коштують моделі турелі DevDroid) — що різко контрастує з розробкою НРК у США.

«Остання програма армії США зі створення бойових роботів, яка з 2019 року просувалася повільно, була закрита минулого літа, скоріше за все, через високу вартість — приблизно $3 млн за кожен екземпляр», — пише Forbes.

Як повідомляє видання, українські НРК тепер регулярно беруть на себе оборонні завдання, утримуючи лінію оборони замість піхотинців.

Як нагадали журналісти, у грудні 2025 року у 3-му армійському корпусі розповіли, що НРК моделі DevDroid, озброєний кулеметом калібру 12,7 міліметра, протягом 45 діб самотужки тримав позицію в боях із російськими окупантами — і опублікували відповідне відео.

У Forbes згадують зовсім свіжий випадок, коли один український НРК взяв у полон трьох російських окупантів.

На опублікованих кадрах виробником робота відео інциденту видно, як агресори по черзі підходять до НРК, знімають спорядження і лягають поруч.

«Росіяни, які здалися в полон НРК, виглядають трохи збитими з пантелику. В іншому випадку здачі, про який повідомлялося, росіяни були „дуже здивовані“ тим, що їх захопив саме робот», — підсумували в Forbes.