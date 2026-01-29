Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 237 400 (+830) осіб

танків – 11 613 (+4) од.

бойових броньованих машин – 23 965 (+7) од.

артилерійських систем – 36 733 (+20) од.

РСЗВ – 1 629 (+0) од.

засоби ППО – 1 288 (+2) од.

літаків – 435 (+1) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 118 679 (+955) од.

крилаті ракети – 4 205 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 76 190 (+88) од.

спеціальна техніка – 4 053 (+0) од.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора ввечері українські пабліки писали про те, що РФ ймовірно втратила 2 військових літаки. Про це повідомляв і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. “Росіяни сьогодні могли втратити два літаки – Су-30 і Су-34”. Повідомляли, що ввечері з аеродрому “Майкоп”, який знаходиться в російській республіці Адигея, злетів винищувач-бомбардувальник Су-34. Далі літак помітили біля острова Зміїний. Він нібито мав скинути КАБи на Одещину.

Згодом російський авіаційний телеграм-канал Fighterbomber написав про втрату літака. Вважається, що йде мова про Су-34, який був помічений біля Зміїного.