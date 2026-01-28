Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

-Провели енергетичний Кабмін і ухвалили додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання.

Запускаємо «СвітлоДім» — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

Уряд ухвалив рішення про надання державної допомоги від 100 до 300 тисяч грн для ОCББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання. Подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через Дію.

Комісія при Мінрозвитку розглядає та схвалює заявки. Використати кошти потрібно за 45 днів.

Програма діятиме в громадах з надзвичайною ситуацією в енергетиці, починаючи з Києва та області. Про старт подання заявок на отримання допомоги в межах програми додатково повідомить Мінрозвитку.