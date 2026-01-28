Вчені перевели символічний Годинник Судного дня на рекордно близький до опівночі час — лише 85 секунд.

Про це пише «NV».

Щорічна церемонія переведення символічного хронометра відбулася 27 січня о 10 за східним часом (о 17 за Києвом). Вчені проаналізували безпекову ситуацію в світі й вирішили перевести Годинник на 85 секунд до опівночі. Своє рішення вони мотивували напруженістю в геополітичній обстановці, кліматичними викликами, а також поширенням штучного інтелекту.

Годинник Судного дня — це проєкт, створений у 1947 році вченими журналу Bulletin of the Atomic Scientists, серед яких були й учасники Мангеттенського проєкту. Він слугує метафоричним показником наближення людства до самознищення внаслідок ядерної війни, кліматичних змін або неконтрольованих технологій. Опівніч на цьому годиннику означає момент глобальної катастрофи.

Рішення про переведення стрілок приймає Рада з питань науки та безпеки разом із запрошеними експертами, серед яких чимало лауреатів Нобелівської премії. За майже 80 років існування проєкту стрілки змінювали положення 25 разів. Найвіддаленішим від опівночі людство було в 1991 році, після завершення Холодної війни — тоді на годиннику було 17 хвилин до катастрофи.

Проте останніми роками ситуація стала критичною. У 2023 та 2024 роках стрілки було встановлено на позначці 90 секунд до опівночі. Основними причинами такого рішення стали повномасштабна війна в Україні, ядерний шантаж РФ, прискорення кліматичної кризи та загрози, пов’язані зі штучним інтелектом і новими біологічними ризиками.

У 2025 стрілки символічного хронометра знову посунули у бік катастрофи — тепер вони вказували 89 секунд до опівночі. Своє рішення комісія обґрунтувала тривалою агресією ядерної Росії стосовно України, а також війни на Близькому Сході.

Експерти наголошують, що Годинник Судного дня — це не прогноз майбутнього, а заклик до негайних дій. Стрілки можна повернути назад, як це вже траплялося неодноразово після успішних міжнародних договорів про роззброєння. Цей інструмент нагадує урядам та громадянам, що безпека планети залежить від спільних дипломатичних зусиль та відповідального ставлення до технологічного прогресу.

