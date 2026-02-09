Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Замах на генерала ГРУ. Один із підозрюваних працював у структурі ФСБ, а там стверджують, що за цим стоїть СБУ

А саме Віктор Васін пов’язаний із структурою ФСБ. Про це повідомив 8 лютого в соцмережі Х болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

“ФСБ оголосила про арешт двох російських громадян, які, ймовірно, організували замах на генерала Алексєєва. Один із них – затриманий у Дубаї 66-річний уродженець України, а інший, 67-річний Васін – працює в компанії ФСБ, яка виробляє засоби стеження”, – написав він.

Грозєв зазначив, що йдеться про створений ФСБ науково-технічний центр “Атлас”, в якому Васін працював “головним експертом”. За даними розслідувача, Васін закінчив військово-командно-комунікаційну академію Росії і в резюме, датованому 2014 роком, називав себе, зокрема “майстром військової справи”.

А сьогодні ФСБ опублікувала відео допиту підозрюваний, на якому вони “зізнаються”, що їх завербувало СБУ.

За версією ФСБ, Корба був організатором нападу, Васін – посібником. За мертвого генерала їм нібито обіцяли 30 тисяч доларів.

У ФСБ також заявили про «польський слід» — стверджується, що у вербуванні Корби допомагав його син за сприяння польських спецслужб.

Зрозуміло, немає жодних доказів, що затримані персонажі мають хоч якесь відношення до стрілянини в Алексєєва.

Нагадаємо, що генерал-лейтенант Алексєєв кілька років курирував діяльність ПВК «Вагнер», а ЄС називав росіянина відповідальним за перевезення «Новичка» у Солсбері. Кривавий шлях генерала Алексєєва. Чим відомий уродженець України, заст. начальника ГРУ