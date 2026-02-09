Підозрюваний у справі про замах у Москві на генерал-лейтенанта ГРУ Володимира Алексєєва Віктор Васін пов’язаний із структурою ФСБ.

Про це повідомив 8 лютого в соцмережі Х болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

“ФСБ оголосила про арешт двох російських громадян, які, ймовірно, організували замах на генерала Алексєєва. Один із них – затриманий у Дубаї 66-річний уродженець України, а інший, 67-річний Васін – працює в компанії ФСБ, яка виробляє засоби стеження”, – написав він.

Грозєв зазначив, що йдеться про створений ФСБ науково-технічний центр “Атлас”, в якому Васін працював “головним експертом”.

За даними розслідувача, Васін закінчив військово-командно-комунікаційну академію Росії і в резюме, датованому 2014 роком, називав себе, зокрема “майстром військової справи”.

Також Грозєв звернув увагу, що на сайті для шукачів вакансій Васін менш ніж тиждень тому оновив своє резюме.

У ФСБ заявили, що затримані у справу про замах на замначальника ГРУ визнали провину. Стверджується, що виконавцю замаху обіцяли 30 тисяч доларів

Любомир Корба (імовірний виконавець замаху) та Віктор Васін (його передбачуваний посібник) визнали провину, стверджує ФСБ.

Корба, за версією ФСБ, був завербований співробітником Служби безпеки України у серпні 2025 року в місті Тернополі. У вербуванні брали участь спецслужби Польщі, в цьому був задіяний син Корби Любош 1998 року народження.

За даними спецслужби, Васін — прихильник Фонду боротьби з корупцією, брав участь у протестних акціях у Москві, розміщував у соцмережах публікації проти поправок до Конституції РФ та підтримки Сергія Удальцова.

СБУ нібито пообіцяла виконавцю замаху 30 тисяч доларів, стверджує ФСБ.

Корба нібито пройшов стрілецьку підготовку на полігоні в Києві та «був закинутий» до Росії у серпні 2025 року через Кишинів та Тбілісі, заявили у спецслужбі.

Глава МЗС України Андрій Сибіга раніше заперечував причетність Києва до замаху на заступника начальника ГРУ Віктора Алексєєва.