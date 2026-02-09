У Кабульському університеті медичних наук відкриють кафедру пророчої традиційної медицини, заснованої на практиках часів пророка Мухаммеда.

Прес-реліз про це опублікований на сайті Міністерства вищої освіти Афганістану, пише Хартыя-97.

Рішення прийняли за вказівкою лідера забороненого в багатьох країнах як терористичного руху «Талібан».

Освітнє відомство вважає, що тут зможуть підготувати кваліфікованих фахівців. Повідомляється, що мета ініціативи – зміцнити систему охорони здоров’я Афганістану на основі ісламських принципів.

Пророча медицина – набір порад про здоров’я і лікувальних практик, які пов’язують з висловлюваннями і звичками пророка Мухаммада і ранньою мусульманською традицією. До них входить лікування цілющими травами та іншими засобами, серед яких – мед, оливкова олія, чорний кмин, часник, імбир, алое.

Одна з ключових відмінностей такої медицини – лікування через релігійні практики, включаючи читання Корану. У традиційних описах цього підходу наголос робиться на дієті та простих засобах, а хірургія як метод не фігурує.

Зазначимо, що таліби після приходу до влади в Афганістані радикально змінили систему освіти. Вони повністю заборонили дівчатам навчатися в університетах, ввели жорсткий дрес-код, виключили з програми деякі предмети і підручники, одночасно посиливши релігійне навчання.

