У січні 2026 року Миколаївщиною забезпечено понад 1,3 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).

Як зазначили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, такий показник перевищив надходження з єдиного внеску за аналогічний період 2025 року на 7,8 відс., або на 97,1 млн гривень.

Нагадаємо, що через несплату єдиного внеску наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість одержання пенсії за віком, інвалідністю та в інших випадках, передбачених законодавством, адже пенсію буде призначено тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати.

У випадку, коли роботодавець не сплачує внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за своїх найманих працівників через те, що працівнику платять зарплату «в конвертах» без сплати страхових внесків, то періоди, за які ці внески не сплачені, «випадають» із страхового стажу найманого працівника та не включаються в розрахунок розміру пенсії.

Своєчасна сплата єдиного внеску гарантує громадянам достойне пенсійне забезпечення та інші виплати.