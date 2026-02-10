Миколаїв отримав 50 бензинових генераторів Scheppach SG7100. Таке необхідне обладнання місту передали у межах співпраці Агенції розвитку Миколаєва з Southeast European Cooperative Initiative (SECI) та Міністерством розвитку громад та територій України.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Поставка є частиною масштабної гуманітарної ініціативи SECI: загалом в Україну вже доставлено 300 генераторів загальною потужністю 1,6 МВт вартістю понад 417 тис. євро. Обладнання спрямоване на підтримку регіонів, що постраждали внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру.

Отримані генератори потужністю 5 кВт будуть забезпечувати роботу Пунктів незламності, освітніх та соціальних закладів Миколаївської громади.

Ініціатива співробітництва Південно-Східної Європи (SECI) — багатостороння регіональна ініціатива 29 держав, започаткована США та Європейським Союзом у 1996 році. SECI реалізує програми та проєкти транскордонного співробітництва у сферах інфраструктури, енергетики, транспорту, безпеки, довкілля та розвитку приватного сектору.

Як повідомляло Інше ТВ, Україна отримала 300 генераторів – Миколаєву теж дістанеться (ВІДЕО)