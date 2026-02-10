7-8 лютого у місті Інсбрук (Австрія) проходили міжнародні рейтингові змагання з тхеквондо (ВТФ) Austria Open.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, в складі збірної України успішно виступив представник Миколаївської області Самір Мірзоєв, який здобув золоту медаль у ваговій категорії до 63 кілограм.

У загальному заліку національна збірна України посіла третє місце серед дорослих, здобувши 5 нагород: 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову медаль.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївський тхеквондист Самір Мірзоєв – із «бронзою» чемпіонату Європи (ФОТО)