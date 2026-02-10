Через Апостольську елемозінерію Папа Лев XIV надіслав у країну 80 електрогенераторів для населення, яке страждає від наслідків війни та холоду. Також були надіслані ліки, такі як антибіотики й протизапальні засоби, та продукти харчування, повідомили у Ватикані.

Молитва за Україну, до якої Папа закликав під час загальної аудієнції в середу, 4 лютого, перетворюється на конкретний вияв солідарності. Дикастерія служіння милосердя, відома також як Апостольська елемозінерія, надіслала з доручення Святішого Отця три вантажівки з 80 електрогенераторами.

Таким чином Папа підтримав заклики численних єпископів у різних частинах світу, які усвідомлюють страждання людей через наслідки війну та труднощі, спричинені морозами, в умовах цілеспрямованого знищення енергетичної інфраструктури. Багато хто змушений покидати свої домівки, щоб знайти тепло в пунктах обігріву, де завдяки генераторам вони можуть також отримати гарячу їжу.

Генератори та ліки

Засоби, що вирушили від собору Святої Софії в Римі, вже прибули до місця призначення у Фастові та Києві, які особливо постраждали від останніх обстрілів. Окрім генераторів, в Україну було надіслано тисячі упаковок лікарських засобів, дієтичних добавок та мелатоніну, який користується великим попитом, оскільки допомагає налагодити сон у цей період страху та постійного стресу.

Дикастерія служіння милосердя також повідомляє, що завершується підготовка чергового вантажу з антибіотиками, протизапальними, гіпотензивними препаратами та різними видами продовольства. Після прибуття допомоги в Україну її розподіл здійснюється через мережу парафій різних дієцезій та єпархій.

