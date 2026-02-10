Сьогодні, 10 лютого, о 4-й ранку до правоохоронців надійшло повідомлення про конфлікт у приміщенні колишньої школи в селі Судобичі Дубенського району, де нині проживають люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій.

На місці події поліцейські виявили три жінки та двох чоловіків віком від 56 до 81 року з ознаками насильницької смерті. Усі загиблі — переселенці з Донеччини та Кіровоградщини.

За попередніми даними, між ними та 72-річним чоловіком, також переселенцем з Донецької області, виник побутовий конфлікт. У ході сутички він, ймовірно, завдав присутнім смертельні удари сокирою та молотком.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства кількох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ). Процесуальне керівництво здійснюють Дубенська окружна та Рівненська обласна прокуратури.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво прокуратури та поліції. Встановлюються всі деталі та мотиви злочину.