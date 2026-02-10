Глава європейської дипломатії Кая Каллас прокоментувала освистування віцепрезидента США Джей Ді Венса на відкритті зимових Олімпійських ігор в Італії.

Про це вона сказала в етері Europe Today, передає Громадське.

Каллас запитали про відносини між США та ЄС у контексті освистування Венса.

«Ми чули багато не дуже приємних слів з боку США щодо Європи. І, звісно, у наших людей є гордість, європейська гордість, і це видно», — сказала вона.

Каллас погодилася з припущенням, що майбутня Мюнхенська конференція з питань оборони, яку відвідають і представники США, буде «напруженою».

«Зараз багато всього відбувається у світі — чи то на Близькому Сході, чи то в Україні. Ми точно матимемо гарні розмови», — сказала дипломатка.

Нагадаємо, під час відкриття зимових Олімпійських ігор в Італії віцепрезидента США Джей Ді Венса показали під час виходу американської збірної. Хоча сама команда зі США отримала багато оплесків, Венс та його дружина були освистані.

Однак у трансляції американського каналу NBC освистування не було чути, і коментатори не зробили жодних згадок про це. Білий дім також опублікував відео, на якому Венс аплодує без жодного освистування на тлі.