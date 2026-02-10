За словами людей, знайомих з цим питанням, Європейський Союз готує низку варіантів для включення членства України до майбутньої мирної угоди.

Про це повідомляє Bloomberg.

Розглядаються варіанти, що включають надання Києву захисту, який передбачає вступ до ЄС, а також негайний доступ до деяких прав членства, сказали вони, посилаючись на умови анонімності.

Водночас, блок надасть Україні чіткі терміни кроків, які їй потрібно зробити для просування офіційної процедури, за словами джерел.

Інші варіанти, що розглядаються, передбачають продовження існуючого шляху вступу або запровадження перехідного періоду та поступового членства в процесі, сказали вони, відмовившись називати їх, оскільки переговори є делікатними.

Проект 20-пунктного мирного плану, над яким Україна працює переважно зі США, передбачає членство в ЄС у 2027 році, а Київ отримає деякі переваги членства тим часом. Президент Володимир Зеленський заявив, що його країна прагне приєднатися до блоку до цього року, оскільки членство є ключовою гарантією безпеки для України.

Майбутнє вступ Києва до ЄС є частиною обговорення мирної угоди, заявив речник Європейської комісії, виконавчого органу блоку, у відповідь на запитання Bloomberg.

ЄС будує тісні зв’язки з країнами-кандидатами перед їхнім вступом. У випадку України, блок вже використовує такі можливості в рамках Угоди про глибоку та всеохоплюючу вільну торгівлю, за словами речника.

Київ отримав статус кандидата у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії та дозвіл на початок переговорів про вступ наприкінці 2023 року. Формальні переговори розпочалися у 2024 році, але процес був загальмований Угорщиною, яка блокує відкриття так званих переговорних розділів.

Членство в ЄС зазвичай займає роки, і прогрес вимагає підтримки всіх держав-членів.