Україна отримала 300 генераторів у межах підтримки від Ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI).

Загальна потужність партії – 1.6 МВт, вартість – понад €417 тисяч. Обладнання вже передається у регіони, які найбільше потребують резервного живлення через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ударів рф, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Генератори отримають Київ, Одеса, Суми, Херсон, Миколаїв та Львів. У пріоритеті – лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки та інші об’єкти соціальної сфери.

-Атаки ворога на енергетику й комунальну інфраструктуру залишаються системними. Наша протидія варварським діям рф – розподілена генерація і резервні рішення, які дозволяють громадам працювати, лікувати, навчати і надавати базові послуги навіть у кризових умовах, – підкреслив Кулеба.