Якщо хочеться світла і тепла – думайте про весну і літо, готуватися до яких треба вже зараз. Лютий — останній місяць зими, тож на часі вже сіяти багато квітів, які мають тривалий термін від сходів до появи квітів. Так, ґрунтові суміші уже підготовлено, ємності для посіву також і, найголовніше, вже підібрано насіння квітів, пояснює кандидатка сільськогосподарських наук Людмила Дацько.

«У цьому місяці сіють як однорічні (кобею, лобелію, еустому, гвоздику Шабо та турецьку, геліотроп, вербену, цинерарію, газацію, віолу, агератум, петунію, калібрахоу, бакопу, сальвію, алісум, ротики садові (левиний зів), флокс однорічний (катарантус) і багаторічні квіти (пенстемон, дельфініуми, лаванду, примулу, аквілегію, лілейники).

Головні моменти посіву: обов’язкове досвічування, так, щоб світловий день для рослин становив як мінімум 14−16 годин. Тобто сіяти їх можна у теплицях, які мають обігрів і встановлене освітлення, або у кімнатних умовах на стелажах зі світлоустановками. Перших два місяці розсаду потрібно підсвічувати спеціальними лампами, інакше сіянці витягуються і гинуть”.

Щодо досвічування у таку непросту енергетичну зиму, як цього року, це досить складний момент. Тому варто оцінити свої можливості, додає Дацько.

«Деяке насіння квітів потребує обов’язкової холодної стратифікації (лаванда, аквілегія, примула, пенстемон, дельфініум тощо). Це імітація зимового спокою, після якого насіння рослин добре і дружньо сходить. Для цього насіння висівають у ґрунт не глибоко або поверхнево (потрібно дивитися рекомендації щодо посіву квітів), обприскують з пульверизатора, закривають плівкою і поміщають його на від 14 до 20 днів у холодне місце (у холодильник, на балкон, лоджію тощо). Після цього лотки переставляють на підвіконня, де і з’являються сходи квітів», — пояснила науковиця.

