Біткоїн у лютому опустився до 63 000 доларів, а крипторинок від жовтня 2025-го втратив близько 2 трлн доларів капіталізації, потягнувши за собою акції компаній із великими крипторезервами та посиливши нервозність на фондових майданчиках. На тлі жорсткіших очікувань щодо політики ФРС, регуляторних сигналів із ключових юрисдикцій і масового відтоку коштів із криптофондів індустрія входить у фазу “криптозими” та змушена перераховувати ризики, від майнерів до публічних компаній і політично чутливих проєктів.

Що відбувається на ринку віртуальної валюти, чи стане нещодавнє падіння початком кінця криптогрошей та на що очікувати інвесторам пише УНН.

Падіння біткоїна до 63 тис. доларів у лютому 2026 року наполовину від піку було зумовлене різким погіршенням “апетиту до ризику” на світових ринках.

Наприкінці 2025 року провідні фондові індекси США почали втрачати позиції на тлі побоювань щодо перегрітого технологічного сектора (зокрема, можливого бульбашкового росту акцій штучного інтелекту). Криптовалюти, тісніше інтегровані з глобальними ринками, відреагували синхронним спадом.

Додатковий тиск спричинила монетарна політика США. Президент Дональд Трамп висунув Кевіна Варша на посаду голови Федерального резерву, що сигналізує про жорсткішу кредитно-грошову політику. Ринки “злякалися яструба” – очікування, що ФРС скоротить баланс і не надаватиме ліквідності, стали одним із чинників розпродажу криптоактивів.

На динаміку вплинули і зміни у регуляторному середовищі. Адміністрація Трампа декларувала підтримку криптоіндустрії, але фактична відсутність нових правил насторожила спостерігачів. Деякі політики в США закидають команді Трампа конфлікт інтересів і надмірну м’якість у регулюванні, особливо після новин про значні іноземні інвестиції в криптопроєкти, пов’язані з його родиною.

Тим часом інші країни, навпаки, посилили нагляд. Китай у лютому 2026 оголосив про черговий крок проти криптовалют. Зокрема, заборонив випуск стейблкоїнів, прив’язаних до юаня, без дозволу держави. Це продовжує серію жорстких дій Пекіна, які раніше вже призводили до обвалів ринку. Подібні ініціативи посилюють невизначеність і стримують приплив капіталу в криптовалютний сектор.

Різкий розворот курсу біткоїна від історичного максимуму $126 тис (жовтень 2025) до теперішніх рівнів супроводжується зміною настроїв від ейфорії до паніки.

На піку панували сміливі прогнози (деякі банки очікували зростання до 150 – 200 тис. доларів), але вже на початку 2026 року ринок увійшов у фазу “повної капітуляції”. Інвестори масово фіксують збитки і виходять з позицій, що ще більше тисне на ціну. Аналітики відзначають, що це не короткочасна корекція, а триваліший період перезавантаження ринку, який може тривати місяцями.

Крім того, довіра традиційних учасників підривається. За даними Deutsche Bank, із криптовалютних фондів і біржових фондів (ETF) від жовтня 2025 щомісяця виводилися мільярди доларів, що свідчить про зростання песимізму серед інституційних інвесторів. Внаслідок таких шоків учасники ринку перейшли в оборону, різко скоротивши попит на ризикові активи.