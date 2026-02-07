Навіть найособистіші моменти можуть стати надбанням чужих очей. У Китаї приховані камери в готелях фіксують гостей і транслюють їх у прямому ефірі, а потім розповсюджують через месенджери та сайти для дорослих.

Історія звичайної пари, яка стала жертвою цієї прихованої індустрії, розкриває механізми шпигунського порно, пише ВВС.

Увага: стаття містить нецензурну лексику

Ніч, яка змінила все

Однієї ночі 2023 року Ерік (ім’я змінене) гортaв соцмережу, де зазвичай дивився порно. Раптом він завмер: на екрані була пара, що заходила до готельного номера, ставила сумки, а потім займалася сексом. І це були вони — він і його дівчина.

Три тижні тому вони провели ніч у готелі в Шеньчжені, на півдні Китаю, навіть не підозрюючи, що їхні дії під наглядом.

Хтось зняв найінтимніші моменти на приховану камеру і виклав відео для тисяч незнайомців, які дивилися його на тому самому каналі, де Ерік зазвичай шукав розваги для дорослих.

У ту мить він перестав бути просто глядачем китайської індустрії “шпигунського” порно — він став жертвою.

“Шпигунство” в готелях

Так зване “шпигунське порно” існує в Китаї вже понад десять років, хоча виробництво й поширення порнографії тут заборонені.

Останніми роками ця тема активно обговорюється в соцмережах: люди, особливо жінки, діляться порадами, як помітити крихітні камери розміром із гумку для олівця. Дехто навіть ставить у номері намет, щоб уникнути стеження.

У квітні минулого року влада наказала власникам готелів регулярно перевіряти номери на приховані камери. Проте загроза залишилася. BBC виявила тисячі свіжих відео, знятих прихованими камерами в готелях і поширених як порно на різних сайтах, переважно через Telegram.

За півтора року журналісти BBC знайшли шість сайтів і додатків, які рекламували через Telegram. Вони твердили, що керують понад 180 камерами в готелях, які не лише знімали, а й транслювали події в прямому ефірі.

Це означає, що тисячі гостей могли бути зняті, навіть не підозрюючи про це.

Коли глядач стає жертвою

Ерік, якому трохи за 30, родом з Гонконгу. Він почав дивитися таємно зняті відео ще підлітком. Його приваблювала “натуральність” кадрів.

“Мене заводило те, що люди не знають, що їх знімають, — розповідає він. — Традиційне порно здається постановочним, фальшивим”.

Але коли він побачив відео із собою та своєю дівчиною Емілі, усе змінилося. Він уперше відчув, що означає опинитися на іншому боці — не глядачем, а жертвою.

Коли Ерік розповів Емілі, що їх зняли на камеру в номері, змонтували в годинне відео й виклали в Telegram, вона спершу подумала, що це жарт. Але побачивши ролик, була шокована.

Емілі боялася, що відео можуть побачити колеги чи родичі. Декілька тижнів вони навіть не розмовляли одне з одним.

Як працює індустрія

Один з найвідоміших продавців шпигунського порно — агент на прізвисько “AKA”.

Журналіст ВВС, прикидаючись звичайним глядачем, заплатив за доступ до одного з його стрімінгових сайтів — 450 юанів на місяць (65 доларів).

На сайті можна вибрати п’ять різних каналів, кожен показував кілька готельних номерів. Камери вмикалися, щойно гість активував електрику карткою-ключем. Можна перемотувати прямі ефіри та завантажувати архівні відео.

Підпис до фото,Стріми з “шпигунських” камер давали повний огляд готельних ліжок

У Telegram — забороненому в Китаї, але популярному для незаконної діяльності — AKA рекламував свої трансляції. На одному з каналів було до 10 000 учасників.

Архіви його відео також продавалися через Telegram за фіксовану плату — у бібліотеці налічувалося понад 6 000 роликів, починаючи з 2017 року.

Підписники коментували відео, обговорювали зовнішність гостей, їхні розмови та сексуальні дії. Жінок часто принижували, обзивали “шльондрами”, “лярвами” та “суками”. Коли пара починала секс — радість; якщо гасили світло — обурення.

ВВС вдалося відстежити одну з прихованих камер до готельного номера в Чженьчжоу.

Об’єктив був спрямований прямо на ліжко, а сама техніка була схована у вентиляційній решітці та підключена до електромережі будівлі.

Детектор прихованих камер, який широко продають онлайн як “обов’язковий гаджет для гостей готелів”, не подав жодного сигналу — гості продовжували перебувати під наглядом, навіть не підозрюючи про це.

Після того як приховану камеру відключили, підписники активно обурювалися.

Але вже за кілька годин AKA встановив нову камеру в іншому готелі.

“Ось як працює… [наша платформа для прямих трансляцій], — похвалився він підписникам. – Вражає, правда?”

Гроші та безкарність

За півтора року розслідування BBC знайшла близько десяти таких агентів.

Переписка з підписниками показала: у них є “куратори” — власники камер, які організовують їхню установку та керують стрімінговими платформами.

Один з власників, відомий як Брат Чунь, заперечував прямий зв’язок із мережею, але не прямо підтверджував існування цієї схеми.

BBC оцінює, що один тільки AKA заробив щонайменше 163 200 юанів (22 000 доларів) з квітня минулого року. Для порівняння: середня річна зарплата в Китаї — 43 377 юанів (6 200 доларів).

Підпис до фото,Ерік і Емілі тепер не виходять з дому без капелюхів — бояться, що їх можуть упізнати

Хоча в Китаї діють суворі правила щодо продажу та використання прихованих камер, придбати їх можна без проблем на найбільшому ринку електроніки в Хуачжянбеї.

Судових справ щодо шпигунського порно небагато, але випадки зафіксовані по всій країні — від північної провінції Цзілінь до південної Гуандун.

Блу Лі з гонконзької НКО RainLily — організації, яка допомагає жертвам видаляти таємно зняті відео з інтернету — каже, що попит на послуги їхньої групи зростає, але робота стає все складнішою.

“Telegram ніколи не відповідає на наші запити щодо видалення контенту, — розповідає вона. — Доводиться звертатись до адміністраторів — тих людей, які продають або поширюють шпигунське порно та у яких мало стимулів допомагати”.

“Ми вважаємо, що технологічні компанії несуть величезну відповідальність за вирішення таких проблем, — додає Лі. — Вони не просто нейтральні платформи — їхні правила визначають, як поширюється контент”.

BBC самостійно повідомила Telegram через функцію скарг, що AKA і Брат Чун, а також групи, якими вони керували, поширюють шпигунське порно через платформу. Але відповіді чи дій не було.

Через 10 днів, коли BBC надала повні результати розслідування, Telegram відповів: “Поширення порно без згоди учасників суворо заборонено нашими правилами” і “ми активно модеруймо платформу та обробляємо скарги, щоб щодня видаляти мільйони шкідливих матеріалів”.

Ми офіційно повідомили Брата Чуна та AKA про те, що вони отримують прибуток, експлуатуючи довірливих гостей готелів.

Відповіді не було, але за кілька годин акаунти в Telegram, які вони використовували для реклами контенту, зникли.

Однак сайт, через який AKA продавав доступ, досі веде прямі трансляції з готелів.

Наслідки для Еріка та Емілі

Ерік і Емілі досі травмовані пережитим. На публіці вони завжди носять капелюхи, побоюючись, що їх впізнають, і намагаються уникати готелів.

Ерік каже, що більше не користується Telegram-каналами для перегляду порно, але іноді все ж перевіряє їх — з жахом думаючи, що відео може знову з’явитися.