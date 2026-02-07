У зв’язку із запровадженням СГАВ та ГАВ частина тягових підстанцій тимчасово відключена від електропостачання.

Як повідомили у Миколаївській міськраді, рух міського електротранспорту здійснюється із затримками. На маршрутах працюють усі наявні тролейбуси з автономним ходом до 20 км.

Тролейбус маршрут №8 тимчасово здійснює рух за схемою: Будівельників – Садова – Велика Морська – Вокзал – Матвіївка. У зворотному напрямку – за цим же маршрутом.

Пасажирам варто врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок. Водії додатково інформуватимуть пасажирів про маршрут та кінцеву зупинку під час поїздки.