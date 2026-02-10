Цього вікенду, 7-8 лютого, столичний клуб «Ля Флєш» приймав Всеукраїнські змагання найсильніших з фехтування на шаблях, які зібрали 28 учасників та 17 учасниць з Києва, Одеси, Черкас, Миколаєва та Вишневого.

Згідно з регламентом турніру переможець та призери визначалися за сумою місць двох днів. Змагання проходили у перший день з втішними боями, починаючи з Т16, у другий – з виявленням усіх місць у Т16.

Як повідомили в Національній федерації фехтування України, серед призерів у чоловічих змаганнях миколаївців не було, а ось серед жінок представниці Миколаєва відзначилися.

Так, перемогу святкувала чинна чемпіонка України серед юніорок Вікторія Коротченко. 18-річна вихованка миколаївського «Динамо» у півфіналі взяла в землячки Олександри Бондар реванш (15:11) за поразку в суботньому поєдинку за перше місце (12:15) і гарантувала собі таким чином золото Всеукраїнських змагань найсильніших. Бондар, яка у другий день посіла третє місце, у підсумку стала срібною призеркою. Тож тут у Миколаєва дві нагороди – «золото» та «срібло».

Як повідомляло Інше ТВ, Юніорський чемпіонат України з фехтування – шаблісти з Миколаєва зійшли на перші щаблі п‘єдесталу (ФОТО)