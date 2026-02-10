Віце-президент США Джей Ді Венс у понеділок підписав угоду про співпрацю з Вірменією в галузі цивільної ядерної енергетики, зобов’язавшись залучити до 9 мільярдів доларів потенційних інвестицій, оскільки країна Південного Кавказу прагне зменшити свою давню залежність від Росії в енергетиці, повідомляє агентство Bloomberg.

Угода, відома як угода Розділу 123, встановлює правову основу для експорту американськими компаніями ядерних технологій, палива та послуг до Вірменії. Вона відкриває американським фірмам можливості конкурувати за угоду щодо заміни радянської атомної електростанції Мецамор, яка наразі постачає близько 40% електроенергії країни, малими модульними реакторами.

«Це прокладе шлях для американських та вірменських компаній до укладання угод щодо цивільних ядерних проектів. Це означає до 5 мільярдів доларів початкового експорту США, а також додаткові 4 мільярди доларів довгострокової підтримки через контракти на паливо та технічне обслуговування», – сказав Венс на брифінгу в Єревані. «Це класичний безпрограшний варіант як для Вірменії, так і для Сполучених Штатів Америки. Це означає сильнішу енергетичну безпеку для моєї країни, сильнішу енергетичну безпеку для Вірменії, а також створить багато нових робочих місць».

З моменту здобуття незалежності Вірменія покладається на Москву як в енергетичному плані, так і в плані безпеки. Мецамор експлуатується російською державною корпорацією «Росатом», а ядерне паливо для станції імпортується з Росії. Напередодні візиту Венса представники «Росатому» зустрілися з вірменськими лідерами в Москві, пропонуючи те, що вони назвали «всебічним співробітництвом» щодо нових ядерних потужностей.

Уряд прем’єр-міністра Нікола Пашиняна все частіше сигналізує про перехід до західних конструкцій реакторів, посилаючись на безпеку, диверсифікацію та енергетичний суверенітет. Чиновники розглядають цей крок як стратегічне рішення, а не суто комерційне.

Виступаючи разом з Венсом, Пашинян заявив, що угода відкриє «новий розділ» в енергетичних зв’язках між США та Вірменією та допоможе диверсифікувати енергетичний баланс Вірменії, запроваджуючи те, що він назвав «безпечними та інноваційними» технологіями.

Ядерна угода є частиною ширших зусиль США щодо утвердження себе на Південному Кавказі, затиснутому між Росією, Туреччиною та Іраном, на тлі змін у регіональних альянсах. Вашингтон і Єреван також посилюють співпрацю в оборонній сфері, причому Вірменія отримує партію американських безпілотників на суму 11 мільйонів доларів, за словами Пашиняна.

У вівторок Венс планує відвідати Баку, де очікується, що офіційні особи США та Азербайджану обговорять співпрацю в галузі оборони та енергетики.

Візит відбувся через кілька місяців після того, як президент Дональд Трамп виступив посередником у підписанні проекту мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном. Згідно з цією угодою, запропонований транзитний коридор через Вірменію отримав назву «Маршрут Трампа для міжнародного миру та процвітання», або TRIPP.

Вірменія та Азербайджан вели численні війни з моменту розпаду Радянського Союзу, переважно за Нагірний Карабах. Після того, як Азербайджан повернув собі більшу частину території у війні 2020 року, він розпочав наступ у 2023 році, який поставив регіон під повний контроль Баку та спричинив масовий відхід понад 100 000 етнічних вірмен.