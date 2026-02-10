У межах системних заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території рф.

У ніч на 10 лютого 2026 року на ТОТ Донецької області, в районі н.п. Ялта, уражено ворожий ремонтний підрозділ.

На ТОТ Запорізької області, в районі н.п. Комиш-Зоря, уражено навчальний центр підготовки пілотів БпЛА та виробництва FPV-дронів. В районі Хліборобного наші воїни били по зосередженню живої сили противника.

Крім того, в районі н.п. Високе (ТОТ Запорізької області) уражено пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру “Рубікон”.

Вчора, на території Курської області рф, в районі н.п. Тьоткіно, зафіксовано влучання по пункту управління БпЛА противника.

На ТОТ Донецької області, в районі Федорівки, уражено польовий склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора.