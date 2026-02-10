Російські загарбники почали погрожувати родинам полонених, вимагаючи офіційно реєструвати на себе термінали супутникового зв’язку Starlink. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у вівторок, 10 лютого, пише Кореспондент.

Там нагадали, що Міноборони у взаємодії з інженерами компанії Space X вдалося відключити нелегальні термінали Starlink. За їх допомогою в армії РФ був організований зв’язок для військових підрозділів та дронів-камікадзе, які завдавали значної шкоди в українському тилу.

“Шукаючи вихід зі скрутного становища, в якому опинилися, окупанти звернули увагу на родини полонених. Зафіксовані випадки погроз та вимоги офіційно реєструвати на себе термінали Starlink. Потім ця техніка має бути використана проти України та українців”, – йдеться в повідомленні.

Як наголосили у Коордштабі, “співпраця з ворогом є надзвичайно небезпечною”.

“Офіційна реєстрація ворожого терміналу дозволяє легко ідентифікувати того, хто це зробив, адже ви маєте під час цього процесу засвідчити свою особу. Ворог використовує вразливість родин. До долі українців їм байдуже: це для них одноразовий ресурс. У разі, якщо термінал застосовується для керування дронами, які руйнують інфраструктуру, забирають життя факт реєстрації терміналу громадянином України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності”, – йдеться у повідомленні.

У випадку отримання пропозицій чи погроз з вимогою реєструвати Starlink на себе чи будь-яким іншим шантажем з боку ворога без зволікань слід звертатися до Коордштабу та правоохоронних структур.