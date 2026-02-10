Міжнародний олімпійський комітет у вівторок постановив, що українець Владислав Гераскевич не може носити свій «шолом пам’яті» на честь загиблих у війні з Росією на змаганнях зі скелетону на Зимових Олімпійських іграх, але може використовувати чорну пов’язку, повідомляє Reuters.

27-річний спортсмен, який демонстрував плакат «Ні війни в Україні» в Пекіні-2022 за кілька днів до вторгнення Росії, тренувався в Італії в головному уборі із зображеннями загиблих українських спортсменів.



Він засудив рішення МОК як несправедливе.

Олімпійська організація заявила, що спортсмен носив шолом на тренуваннях і висловлював свою думку в соціальних мережах, але не може зробити цього після початку змагань у четвер, щоб не втручатися в політику.

«Ми намагалися відповісти на його бажання зі співчуттям», – сказав речник МОК Марк Адамс на прес-конференції, пояснюючи рішення. «МОК повністю розуміє бажання спортсменів пам’ятати друзів, які загинули в тому конфлікті».

Правило 50.2 Олімпійської хартії говорить, що жодна форма демонстрації чи політичних, релігійних чи расових питань не може порушуватися на ігрових полях чи подіумах, хоча спортсмени можуть вільно висловлюватися в інших місцях.

«Ігри мають бути відокремлені від будь-яких видів втручання, щоб усі спортсмени могли зосередитися на своїх виступах… Нам потрібно зберегти цей конкретний момент якомога чистішим для змагань», – додав Адамс.

«Цей шолом суперечить… правилам, але… ми зробимо виняток, щоб дозволити йому носити чорну пов’язку під час цих змагань, щоб відзначити це… Ми вважаємо, що це хороший компроміс у ситуації».

УКРАЇНЕЦЬ НЕЗАДОВОЛЕНИЙ РІШЕННЯМ

Гераскевич був незадоволений тим, що запит Олімпійського комітету України від його імені було відхилено.

«Це несправедливе ставлення», – сказав він Reuters.

«Я не бачу жодного порушення правила 50. Це не пропаганда дискримінації, це не політична пропаганда».

Подальші тренування зі скелетону були заплановані на пізніше у вівторок, а змагання розпочнуться у четвер.

На шоломі зображено різних спортсменів, які загинули на війні, деякі з яких були друзями Гераскевича.

Серед них важкоатлетка-підліток Аліна Перегудова, боксер Павло Іщенко, хокеїст Олексій Логінов, актор і спортсмен Іван Кононенко, стрибун у воду та тренер Микита Козубенко, стрілець Олексій Хабаров та танцівниця Дар’я Курдель.

Після вторгнення Москви спортсменам з Росії та її союзниці Білорусі було значною мірою заборонено займатися міжнародним спортом, але МОК з того часу підтримує їхнє поступове повернення за суворих умов.

Москва та Мінськ стверджують, що спорт має залишатися відокремленим від міжнародних конфліктів.

НОК України офіційно звернувся до Міжнародного олімпійського комітету з проханням дозволити використання шолома пам’яті Владислава Гераскевича.

“Національний олімпійський комітет України звернувся до Міжнародного олімпійського комітету з проханням дозволити українському скелетоністові та прапороносцю збірної України Владиславу Гераскевичу виступати на ХХV зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні у спеціальному “шоломі пам’яті””.

НОК наголосив, що шолом Гераскевича не містить жодних заборонених “меседжів”.

“Шолом створено на честь українських спортсменів, які загинули, захищаючи Україну, або стали жертвами повномасштабної війни Росії проти України. НОК України зазначає, що він повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК, не містить реклами, політичних гасел або дискримінаційних елементів і був підтверджений як такий, що відповідає встановленим нормам під час офіційних тренувань!

Україна завжди поважала, поважає і поважатиме олімпійські цінності та дотримується Олімпійської хартії.

Національний олімпійський комітет України висловлює сподівання на справедливе, об’єктивне та неупереджене рішення МОК. У контексті триваючої повномасштабної війни, яку Росія веде проти України, такий крок є важливим знаком визнання пам’яті українських спортсменів і підтримки української нації”, – сказано у зверненні.

Не допомогло.

