Україна покращила свої показники в Індексі сприйняття корупції (ІСК), додавши +1 бал у 2025 році. Тепер наша країна має 36 балів.

Помірний прогрес дозволив нашій державі посісти 104 місце в рейтингу зі 182 країн світу.

Про це повідомляє НАЗК з посиланням на Transparency International Ukraine, передає Інше ТВ.

Поточна оцінка сформована за період, коли в Україні було відстояно незалежність антикорупційних інституцій, продовжувалась реалізації заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки та активно формувалась нова Антикорупційна стратегія на наступні п’ять років. Викривачі корупції отримали перші винагороди за судовими рішеннями, запрацював інститут лобіювання та відбулась реформа управління арештованими активами. Цей час супроводжували численні викриття корупційних злочинів та зростання кількості вироків топпосадовцям.

«Вкрай важливо звернути увагу на динаміку показників України за тривалий час. З 2013 року ми прогресували на +11 балів, піднявшись зі 144 місця в рейтингу (+40 позицій). Таке зростання показали тільки близько 20 країн світу. При цьому загальний світовий тренд залишається незмінним – абсолютна більшість держав погіршують або принаймні не підвищують свої бали в ІСК.

Крім того, Україна залишається єдиною державою у світі, яка покращує свої антикорупційні показники в умовах великої війни та окупації територій. За чотири роки російської агресії (у порівнянні з довоєнними 2021 роком) ми додали в Індексі +4 бали», – зазначають в НАЗК.

Що важливо знати про ІСК?

індекс розраховується за 100-бальною шкалою, де 0 балів означає, що корупція є головною формою суспільних відносин і замінником держави, а 100 балів – що корупція практично відсутня в житті країни як явище;

Transparency International вимірює ІСК з 1995 року, у 2012 році організація оновила методологію до теперішнього вигляду, тому порівнювати дані в часі доречно саме з цього року;

отримані країнами бали в ІСК відображають не об’єктивну ситуацію з корупцією в країні, а те, як вона сприймається експертами авторитетних аналітичних організацій та підприємцями;

ІСК оцінює виключно сприйняття корупції в публічному секторі й не враховує прояви побутової корупції;

індекс є агрегованим індикатором, який розраховується на основі 13 різних джерел (досліджень, звітів та опитувань) від 12 інституцій (для України у 2025 році – на основі 8 джерел, наприклад Індексу трансформації Фонду Бертельсманна, опитування менеджерів від Світового економічного форуму, індексу “Варіації демократії” тощо);

різні джерела ІСК фокусуються на різних питаннях, зокрема на: ефективності системи покарання та запобігання корупції, прозорості і підзвітності у використанні бюджетних коштів, рівні втручання держави в економіку, захисті викривачів, висвітленні корупційних кейсів у медіа, способах фінансування політичних партій, ступені превалювання приватних інтересів у посадовців різних гілок влади тощо.

