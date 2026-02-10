Національна поліція України викрила восьмеро громадян, які під виглядом торгівлі вейпами із супутніми товарами налагодили через мережу магазинів продаж наркотичних засобів та психоактивних речовин. Замаскований «товар» постачався в Запоріжжя та інші області держави. У результаті масштабної багатоетапної спецоперації поліцейські припинили злочинний «бізнес» та вилучили наркотики.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

У середмісті Миколаєва провадив свою діяльність магазин, який входив до зазначеної мережі торгових закладів у 11 регіонах країни. Виявили та припинили роботу замаскованого закладу торгівлі оперативники управління боротьби з незаконним обігом наркотиків обласного главку поліції разом із слідчими відділення поліції №1 Миколаївського райуправління.

У ході санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили упаковки з желейними цукерками та у вигляді ведмедиків, ⁠упаковки з різними жувальними гумками та льодяниками, з малюнками на упакуванні, що свідчать про вміст в них наркотичних засобів, пігулки з написами про релакс та канабіс, пластири з наліпками. Також поліцейські вилучили ⁠грошові кошти, ⁠планшетний пристрій, ⁠мобільний телефон та ⁠документацію щодо товару та його поставки в магазин. Усе це направлено на експертні дослідження.

Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України «Незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу з метою збуту». Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до злочинного «бізнесу».

Досудове розслідування триває.

Як повідомляло Інше ТВ, На Волині в лабораторії виготовляли «дієтичні добавки» з канабісом – продавали навіть через аптеки (ФОТО, ВІДЕО)