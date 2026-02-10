Від початку повномасштабного вторгнення російської армії ДБР розслідує понад 2,9 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки держави, пише ДБР розслідує майже 3 тисячі проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки України.

“Державне бюро розслідувань системно викриває осіб, які зрадили Україну або співпрацюють із ворогом під час війни… Слідчі ДБР документують такі злочини по всій Україні — від тимчасово окупованих територій до прифронтових і звільнених громад, збирають докази, встановлюють коло причетних і доводять справи до суду, навіть якщо фігуранти переховуються або перебувають за кордоном”, – розповіли у ДБР.

Серед цих проваджень:

понад 1,9 тис. проваджень — за фактами державної зради (ст. 111 КК України);

758 проваджень — за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України);

52 проваджень — за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України);

інші — за суміжними статтями.

Станом на лютий 2026 року в межах цих розслідувань:

1,592 тис. особам повідомили про підозру;

516 осіб оголосили в розшук;

1,354 тис. особи перевіряються на причетність до державної зради та колабораціонізму;

майже 1,4 тис. обвинувальних актів скерували до суду.