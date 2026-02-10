Серед інвесторів люксового апарт-комплексу Glacier Premium Apartments у курорті Буковель є родичі чиновників різного рівня.

Про це заявляє медіа Bihus.Infо у своєму розслідуванні.

Комплекс “Glacier Premium Apartments” у Буковелі офіційно відкрився 1 січня цього року. На відкриття запросили виступати велику кількість українських поп-зірок, зокрема: DOROFEEVA, Monatik, Parfeniuk, YAKTAK та гурт TVORCHI. Ведучим вечора був Григорій Решетнік. Готельний комплекс позиціонує себе як преміальний, на момент продажу квадратний метр стартував від $4000. Нині всі апартаменти від забудовника розпродані, тож їх можна придбати лише на вторинному ринку.

Попри високу вартість – апартаменти преміум-класу змогли дозволити собі члени родин багатьох посадовців. Наприклад, журналісти знайшли тут родичів одразу трьох прокурорів: начальника управління Волинської обласної прокуратури Олександра Синюка, прокурора Вінницької обласної прокуратури Олега Михайлини та керівника Лівобережної окружної прокуратури Дніпра Олександра Чечітка.



Серед родичів Синюка власницею люксових апартаментів стала теща. Попри те, що жінка ніколи не займалась бізнесом, у 2023-му вона інвестувала у 50-метрове помешкання у цьому комплексі. За ринковими цінами на той період це мало б обійтися їй у щонайменше у 200 тисяч доларів.

Окрім тещі Синюка, активно інвестує у квадратні метри в Буковелі і дружина прокурора. Нині Оксана Синюк володіє двома апартаментами у комплексах “Hvoya” та “Escape City”. Загалом з початку повномасштабної війни рідня начальника управління Волинської обласної прокуратури скупилась у Буковелі на приблизно півмільйона доларів. Щоправда, коментувати ці коштовні покупки журналістам Синюк не став.

Також у власні квадратні метри в “Glacier” у 2023-му році інвестував батько прокурора Вінницької обласної прокуратури Олега Михайлини, який вже 9-й рік очолює відділ забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції.



30 квадратів 71-річному Михайлині-старшому станом на дату підписання договору мали б обійтися у щонайменше 130 тисяч доларів. Зв’язатися з прокурором журналістам не вдалося.

Є власні апартаменти у “Glacier Premium Apartments” і у тестя керівника Лівобережної окружної прокуратури Дніпра Олександра Чечітка. 37 м2 чоловік придбав восени минулого року. За ринковими цінами на той час вони мали б обійтися у 180 тисяч доларів. У відповіді журналістам Чечітко зазначив, що апартаментами не користується, а тесть та теща мають власний бізнес і можуть дозволити собі такі коштовні покупки.

Інвестувала в Glacier і дружина лікаря, колишнього члена ВЛК у Вінницькій області Євгена Пазюка. В його офіційних деклараціях не було вказано жодних збережень, які могли б пояснити інвестицію у близько 160 тисяч доларів. У розмові з журналістами Пазюк пояснив, що збереження таки були, просто їх він не декларував. До того ж, для коштовної покупки нібито було залучено також гроші родини і позичку.

Про решту посадовців, родичі яких змогли дозволити собі апартаменти у одному з найдорожчих готелів Буковелю, йдеться у відео.