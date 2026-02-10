Державна податкова служба України та Державна служба зайнятості разом створили новий сервіс – систему податкового супроводу для отримувачів грантів на відкриття бізнесу. Нові можливості для тих, хто розпочинає власну справу за підтримки держави, презентували в Офісі податкових консультантів у Бучі на Київщині в. о. Голови ДПС Леся Карнаух та директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

До речі, Київщину для презентації нового проєкту обрали не випадково. Завдяки активній роботі КОВА регіон – один із лідерів економічного розвитку. До участі в заході долучилася заступниця голови КОВА Наталія Гаватюк.

У межах програми «Власна справа» вже отримано 35 тисяч грантів на 9 млрд грн. Для країни – це нові робочі місця та розвиток вітчизняного виробництва. Гранти повертаються державі сплаченими бізнесом податками.

Але коли людина робить перші кроки в бізнесі, вона часто залишається з податковими питаннями сам на сам.

Одразу чимало питань:

– яку систему оподаткування обрати;

– чи є грант доходом і як його обліковувати;

– коли потрібен РРО або ПРРО;

– як правильно оформити працівників і сплачувати ЄСВ.

«Втілити в життя нашу ініціативу також допомогла Київська школа державного управління. В умовах війни ми всі єдині того, що бізнес не з’являється сам по собі – його потрібно супроводжувати», – зазначила Леся Карнаух.

Як це працює на практиці вже змогли оцінити двоє грантоотримувачів – Ріта Бурлак, яка отримала кошти на відкриття дитячої ігрової кімнати, та Костянтин Саврацький, який займається фотосправою.

Леся Карнаух розповіла як супровід працюватиме на практиці. Офіси податкових консультантів та Центри обслуговування платників ДПС у взаємодії із Офісами «Зроблено в Україні» долучаються до підтримки майбутніх та вже працюючих підприємців на всіх етапах – від заявки на грант до ведення бізнесу:

– під час подачі бізнес-плану – отримання довідок про доходи та відсутність заборгованості;

– одразу після отримання гранту – визначення з формою господарської діяльності/системою оподаткування;

– на старті нового бізнесу – навчальні програми із податкової грамотності;

– під час ведення підприємницької діяльності – консультування з усіх податкових питань.

Офіси податкових консультантів щомісяця проводитимуть онлайн-курси для тих, хто отримав гранти. На них підприємців навчатимуть основам податкового обліку, звітності та сплати податків, а також користуванню сервісами ДПС. Кожне заняття також передбачатиме сесію запитань-відповідей, щоб розібратися детальніше.

Також грантоотримувачі можуть звертатися до Офісів податкових консультантів за індивідуальними консультаціями – щодо декларування, ліцензій, реєстрації та застосування РРО/ПРРО, перевірки стану розрахунків з бюджетом тощо.

Крім цього, проконсультуватись можна буде і телефоном – Контакт-центр ДПС створив окрему лінію для звернень грантоотримувачів:

0 800 501 007

0 500 501 007

0 770 501 007

0 730 501 007

З’явився окремий тематичний блок і в чатботі ДПС.

Нова модель співпраці податкової та служби зайнятості має на меті посилити ефективність державних програм, сприяти розвитку малого бізнесу, розширити податкову базу і знизити ризики.