Виготовляли «дієтичні добавки» з канабісом: на Волині ліквідовано мережу збуту наркотиків на понад 430 млн грн.

44-річний волинянин налагодив серійне виробництво CBD-продукції з вмістом наркотичного засобу – екстракту канабісу та психотропної речовини тетрагідроканабінолу. Ділок організував нарколабораторію у власному домоволодінні, де мешкав з дружиною і трьома неповнолітніми дітьми.

Готову наркотичну продукцію реалізовували через розгалужену мережу збуту — 17 магазинів у Волинській області та 75 торгових точок по всій країні, а також через інтернет-ресурси. Чітко вибудована логістика та розподіл ролей між учасниками давали змогу отримувати стабільний щомісячний дохід у понад 10 мільйонів гривень.

За силової підтримки спецпризначенців, 14 січня поліцейські провели одночасно понад сто обшуків у 21 регіоні держави. У результаті вилучено:

понад 1 000 літрів висококонцентрованої CBD-олії з вмістом екстракту канабісу (33 830 флаконів)

18 100 стіків чаю із вмістом тетрагідроканабінолу

понад 2 000 zip-пакетів із вмістом тетрагідроканабінолу (капсули, цукерки, шоколад)

70 кг псилоцибінових грибів

понад 10 000 желатинових «ведмедиків» із вмістом тетрагідроканабінолу

понад 3 500 ампул дієтичної добавки із вмістом екстракту канабісу

лабораторне обладнання для виготовлення продукції із вмістом наркотичного засобу – екстракт канабісу та психотропної речовини – тетрагідроканабінол

автомобілі, грошові кошти, банківські картки, мобільні телефони, документацію, організаційну техніку, чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученої продукції із вмістом ТГК та екстракту канабісу за цінами «чорного» ринку становить понад 430 млн грн.

Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного ринку» – понад 430 млн грн.

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України. За клопотанням прокуратури всіх трьох взято під варту.

Нагадуємо: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.