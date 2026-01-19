У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) розпочалося судове засідання у справі народної депутатки та лідерки фракції “Батьківщина” Юлії Тимошенко. На порядку денному — розгляд клопотання прокурора САП про накладення арешту на майно підозрюваної. Засідання відбувається у закритому режимі.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду.

На початку засідання центральною темою засідання стали сумніви захисту щодо законності формування складу суду. Юлія Тимошенко заявила, що система НАБУ, САП та ВАКС діє як “єдиний механізм політичних репресій”.

Головним аргументом підозрюваної стало твердження про можливе втручання в систему авторозподілу суддів. За версією Тимошенко, прокурор нібито знав прізвище головуючого судді ще до того, як система офіційно провела розподіл справи.

“Це означає, що і минулий склад суду, і цей склад суду є незаконним. І тому всі рішення, які були прийняті внаслідок цього, є незаконними. Ми не заявляємо відвід зараз, бо готуємо детальні документи для звернення до Моніторингового комітету ПАРЄ та апеляції”, — зазначила Юлія Тимошенко.

Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про проведення засідання у закритому режимі, мотивуючи це необхідністю захисту таємниці слідства та персональних даних. Суддя підтримав це рішення. Адвокати Тимошенко Максим Сорока та Олександр Готін категорично виступали проти цього.

“Сторона захисту проти, оскільки ми хочемо, щоб вся країна бачила, що насправді відбувається у цьому процесі”, — сказав адвокат Олександр Готін.

Захист аргументував свою позицію тим, що публічність є єдиним запобіжником від “судилища”, а приховування процесу лише підтверджує його замовний характер.

Раніше захист наголошував на публічності процесу та заперечував обґрунтованість підозри, називаючи справу “політичним замовленням”. Сама Тимошенко під час засідань стверджувала, що вилучені під час обшуків кошти є “родинними заощадженнями”, а робочі документи та телефони були вилучені без належних підстав.