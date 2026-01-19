В Італії незабаром з’явиться перший в Європі заповідник для дельфінів, які раніше брали участь у шоу.

Про це повідомляє «Європульс», передає Інше ТВ.

Вже давно відомо, що життя у неволі є для дельфінів тяжким випробуванням. У них немає можливості для складних соціальних відносин, вони не можуть полювати і достатньо рухатися, хоча все це дельфіни роблять у своєму природному середовищі.

Нині дедалі більше аквапарків припиняють вистави із дельфінами. Але підібрати умови, в яких ці морські ссавці могли б жити після того, як вийдуть на пенсію, складне завдання. Дельфіни, які брали участь у шоу, на волі не виживуть, оскільки вони народились у неволі.

Виходом стало створення заповідника, що охороняється, за чотири кілометри від узбережжя Італії. Його територія площею понад 7 квадратних кілометрів відокремлена від морської акваторії глибоководними сітками. У заповіднику буде обладнано окремий ветеринарний резервуар, а ще диспетчери стежитимуть за станом довкілля за допомогою цілодобової системи спостереження. Інформація оброблятиметься в режимі реального часу, що дозволить оперативно приймати рішення та керувати критичними ситуаціями.

Цей заповідник не стане для дельфінів постійною домівкою – там вони навчатимуться виживанню на волі. Адаптація проходитиме в кілька етапів: дельфінів навчатимуть полювати, орієнтуватися у воді, щоб робити подорожі завдовжки кілька десятків кілометрів, і взаємодіяти з іншими представниками свого роду.

Нині у Європі близько 60 дельфінів утримуються в неволі. У разі успіху такі заповідники можуть відкритись і в інших країнах.

